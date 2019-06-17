"بيجو" تعلن عن أسعار المودلات الجديدة بنسبة تخفيض تصل لـ 35 ألف جنيه

يبدأ وكيل سيارات بيجو في مصر، في تخفيض أسعار الموديلات الجديدة بداية من غدًا الثلاثاء، بخصومات تتتراوح ما بين 5 إلي 35 ألف جنيه، وذلك لكسر حاجز الركود الذى أصاب المبيعات فى الفترة الأخيرة بجانب تراجع سعر الدولار.



