"بيجو" تعلن عن أسعار المودلات الجديدة بنسبة تخفيض تصل لـ 35 ألف جنيه
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:20 م
أحمد الشيخ
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يبدأ وكيل سيارات بيجو في مصر، في تخفيض أسعار الموديلات الجديدة بداية من غدًا الثلاثاء، بخصومات تتتراوح ما بين 5 إلي 35 ألف جنيه، وذلك لكسر حاجز الركود الذى أصاب المبيعات فى الفترة الأخيرة بجانب تراجع سعر الدولار.
وجاء الخصم على السيارة بيجو 301 بفئتيها بقيمة 10 آلاف جنيه، والسيارة بيجو 508 الشكل الجديد بقيمة 10 آلاف جنيه، والسيارة بيجو 2008 بقيمة 5 آلاف جنيه، والسيارة بيجو ٣٠٠٨ بقيمة 25 ألف جنيه بكل فئاتها ماعدا فئة "ALLUre+" فجاءت بخصم 35 ألف جنيه وأخيرا السيارة بيجو 5008 بقيمة 25 ألف جنيه.
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