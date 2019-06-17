غزل المحلة يضم أول 3 صفقات للموسم الجديد

تعاقد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، مع 3 لاعبين من فرق الممتاز ب، لتدعيم صفوفه للموسم الجديد.









حيث نجح النادي في ضم 'محمد فتح الله' كماتشو، 'وعمار محسن' ظهير أيسر لاعبي فريق جمهورية شبين، في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.









وحصل النادي اليوم الاثنين علي توقيع 'اشرف سيد' لاعب وسط أف سي مصر لمدة موسما واحدا على سبيل الاعارة.





ويسعي الفريق المحلاوي لإبرام بعض الصفقات الجديدة لتعزيز صفوف الفريق أملا في الصعود الأضواء الموسم المقبل.



