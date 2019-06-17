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برشلونة يقترب من ضم صفقة مميزة

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:21 م
برشلونة يقترب من ضم صفقة مميزة
برشلونة
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مني العوضي
 
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دخل نادي برشلونة الاسباني السباق مع ريال مدريد على ضم الانجليزي الشاب هارفي إيليوت أصغر لاعب في البريميرليج والذي يمثل صفوف فولهام الهابط لدوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم.

وقال موقع "فوتبول إسبانيا"، إن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الانجليزي الشاب هارفي إيليوت، الذي يلعب مع فولهام.

وبات "إيليوت" أصغر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي، حيثُ خاض مع فولهام إحدى مباريات الدوري في مايو وهو في عمر 16 عاماً و30 يوماً.

ويرفض "إيليوت" التوقيع على عقد جديد مع فولهام، لذلك سيصبح لاعباً حراً ويمكن التعاقد معه بالمجان هذا الصيف.

وتشير تقارير صحفية انجليزية إلى أن نادي لايبزغ مهتم هو الآخر بالتعاقد مع الموهبة "إيليوت".
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