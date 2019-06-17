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روسيا تجهض هجمات قرصنة أمريكية ضد بنيتها التحتية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:21 م
روسيا تجهض هجمات قرصنة أمريكية ضد بنيتها التحتية
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خاطر عبادة
 
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كشفت روسيا عن إجهاض محاولات من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات قرصنة ضد أنظمة التحكم للبنية التحتية الروسية، وفقاً لمصادر أمنية اليوم.

ونقلت وكالات ريا نوفوستى، وروسيا اليوم، الخبر بعد أيام من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر حكومية غير مسماة، أنّ الولايات المتحدة أدرجت شفرات كمبيوتر سرية لتعطيل منظومة الطاقة الروسية كجزء من عملية عدوانية عبر وسائل قرصنة إليكترونية.

وأضافت الصحيفة أنّ الرئيس ترامب لم يكن على علم بتلك المؤامرات، الذى قام بدوره بنفى تلك التقارير.
وصباح اليوم، قال الكرملين إنّ تقرير الصحيفة الأمريكية يدعو للقلق، ويكشف أن حرب القرصنة، نظرياً، باتت أمراً ممكناً 
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