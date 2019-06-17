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بيومي فؤاد يغزو العالم العربي والبداية من الكويت (فيديو)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:19 م
بيومي فؤاد يغزو العالم العربي والبداية من الكويت (فيديو)
بيومي فؤاد
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شيماء عطية
 
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أعلن الفنان بيومي فؤاد، عن اتجاه للتمثيل في عدد من بلدان الوطن العربي، حيث بدأ الأمر من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم كويتي، وبعدها مسلسل.

وكشف "فؤاد" في فيديو قصير بثه عبر موقع "فيسبوك" عن رغبته في غزو العالم العربي والتمثيل في مختلف البلدان العربي، وذلك بعدما وجد السوق المصري مريح.

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