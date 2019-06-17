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وائل جمعة يشيد بـ" طارق حامد " ودوره مع منتخب مصر

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:09 م
وائل جمعة يشيد بـ طارق حامد ودوره مع منتخب مصر
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أسماء فايز
 
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أشاد وائل جمعة المدافع السابق للنادى الأهلي ومنتخب مصر ، بلاعب الزمالك طارق حامد بدوره مع منتخب مصر.


وكتب جمعه عبر حسابه الرسمي على " تويتر" قائلا: " موسم أكثر من رائع لطارق حامد ودور محورى مهم فى منظومه المنتخب المصرى ٠٠ بالتوفيق فى المهمة الصعبة "


ويستعد المنتخب المصرى لافتتاح أمم افريقيا القادمة بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة القادمة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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