وائل جمعة يشيد بـ" طارق حامد " ودوره مع منتخب مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:09 م
أسماء فايز
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أشاد وائل جمعة المدافع السابق للنادى الأهلي ومنتخب مصر ، بلاعب الزمالك طارق حامد بدوره مع منتخب مصر.
وكتب جمعه عبر حسابه الرسمي على " تويتر" قائلا: " موسم أكثر من رائع لطارق حامد ودور محورى مهم فى منظومه المنتخب المصرى ٠٠ بالتوفيق فى المهمة الصعبة "
ويستعد المنتخب المصرى لافتتاح أمم افريقيا القادمة بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة القادمة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
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