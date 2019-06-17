عاجل.. التفاصيل الكاملة لوفاة محمد مرسي

طالب الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط الكلمة من المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، وذلك عقب انتهاء جلسة اليوم من سماع مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية للبلاد والمتهم فيها مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله فسمحت له المحكمة وأمرت بعد ذلك برفع الجلسة لإصدار القرار.





فسقط مرسي مغشيا عليه داخل قفص الاتهام فقامت قوات الأمن فورا بنقله عن طريق الإسعاف إلى مستشفى السجن لسرعة إنقاذه بناء على توجيهات من رئيس المحكمة.





وكانت قد واصلت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية " ابان ثورة 25 يناير ..





واستكملت مرافعة اسامة الحلو الدفاع عن المتهمين احمد أحمد عبد الوهاب على دله ،د. السيد حسن شهاب الدين ابو زيد ، أيمن محمد حسن حجازى ، محمد أحمد محمد إبراهيم ، أحمد أحمد على العجيزى ، على عز الدين ثابت على .





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.









وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.



