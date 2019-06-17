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البيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووي

الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:54 م
البيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووي
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وكالات
 
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قال البيت الأبيض إنه يجب مواجهة إبتزاز إيران النووي، بزيادة الضغط عليها.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين 17 يونيو، إن خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي (ابتزاز نووي)، مشيرا إلى أنه يجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح غاريت ماركيز، إن خطط إيران لتخصيب اليورانيوم ممكنة، لأن الاتفاق النووي لم يؤثر على قدرات طهران.

ولفت إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران مطلقا بتطوير أسلحة نووية.
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