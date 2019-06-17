ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة رئيس مباحث ونقيب في حادث تصادم سيارة شرطة بالمنوفية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:08 م
إصابة رئيس مباحث ونقيب في حادث تصادم سيارة شرطة بالمنوفية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد الباهي
 
Advertisements
وقع حادث تصادم مروع، أمام قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بين سيارة شرطة واخرى ملاكي، أسفر عن إصابة فردين شرطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع سيارة نقل مركونة على جانب الطريق، وذلك بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية عرب الرمل اتجاه الإسكندرية.

أسفر ذلك عن إصابة "حمدي عبد الهادي لطيف" رئيس مباحث قسم رابع بالعريش بكسر بالساق اليسرى، والنقيب "أحمد عبد الغني" بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى قويسنا لعمل الإسعافات الأولية، وجاري تحويلهم لمستشفيات الشرطة بالقاهرة بسيارات الإسعاف.
Advertisements
المزيد عن: مصر شرطة المنوفية أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور