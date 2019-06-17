إصابة رئيس مباحث ونقيب في حادث تصادم سيارة شرطة بالمنوفية
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:08 م
أحمد الباهي
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وقع حادث تصادم مروع، أمام قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بين سيارة شرطة واخرى ملاكي، أسفر عن إصابة فردين شرطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع سيارة نقل مركونة على جانب الطريق، وذلك بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية عرب الرمل اتجاه الإسكندرية.
أسفر ذلك عن إصابة "حمدي عبد الهادي لطيف" رئيس مباحث قسم رابع بالعريش بكسر بالساق اليسرى، والنقيب "أحمد عبد الغني" بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى قويسنا لعمل الإسعافات الأولية، وجاري تحويلهم لمستشفيات الشرطة بالقاهرة بسيارات الإسعاف.
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع سيارة نقل مركونة على جانب الطريق، وذلك بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية عرب الرمل اتجاه الإسكندرية.
أسفر ذلك عن إصابة "حمدي عبد الهادي لطيف" رئيس مباحث قسم رابع بالعريش بكسر بالساق اليسرى، والنقيب "أحمد عبد الغني" بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى قويسنا لعمل الإسعافات الأولية، وجاري تحويلهم لمستشفيات الشرطة بالقاهرة بسيارات الإسعاف.
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