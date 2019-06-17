نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 17/6/2019
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 17/6/2019.
أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للانتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة بإغلاق حساباتها المالية.
كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن اجمالى التمويل الممنوح 23 مليار و200 مليون جنيه.
عقدت وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والآثار ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر، مؤتمراً صحفياً بحديقة المتحف المصري بالتحرير للإعلان عن بدء مشروع تطوير المتحف.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى لمصر منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت نحو 200 مليار دولار.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن بعض المناطق بمحافظة أسوان.
أوشكت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على الانتهاء من وضع الملامح النهائية لمنظومة الخبز الجديدة وذلك لتطبيقها خلال شهر يوليو المقبل حسبما أفادت مصادر ذات صلة بالوزارة.
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن صندوق النقد الدولي عرض تمديد التعاون مع مصر من خلال برامج أخرى.
قال المهندس حسام عبدالعزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن القرار رقم 571 لسنة 2019 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة، يأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة الى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر.
كشف المهندس هشام عبدالفتاح، بالشركة المصرية للاتصالات النقاب عن الخطط الإستراتيجية للشركة في مشروعات مراكز البيانات ، مؤكدا أن الشركة تخطط لإنشاء 5 مراكز للبيانات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
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