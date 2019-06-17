محمد إمام يُرزق بمولدة جديدة.. تعرف على اسمها
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:05 م
الفجر الفني
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شارك المخرج رامي إمام، مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشقيقه الفنان محمد إمام، معربًا عن فرحته بوصول مولدة جديدة لعائلتهم وهي ابنة محمد إمام والذي أطلق عليها اسم "خديجة".
وعلق رامى قائلًا : "الحمد الله وصلت النهاردة خديجة محمد عادل إمام واخيرًا بقيت عم".
يذكر أن آخر أعمال محمد عادل إمام هو مسلسل "هوجان" من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
ومن المقرر أن يخوض رامى إمام الماراثون الرمضانى القادم بمسلسل "فلانتينو " مع والده الفنان عادل إمام بالإضافة إلى دلال عبد العزيز وداليا البحيرى .
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