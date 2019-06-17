"التعليم" تعتمد نتيجة العينة العشوائية لأوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية

اعتمدت التربية والتعليم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019.





وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى، البالغ عددها 19 ألفا و535 طالب/طالبة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و750 طالب/طالبة، بنسبة 90.9%.





وحصل 119 طالب/طالبة على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.67% من إجمالي العينة، منهم 109 طالب/طالبة بالمدارس الرسمية، و5 طلاب/ طالبة من المدارس الخاصة بالمصروفات، و5 طلاب/ طالبة من طلاب المنازل.



