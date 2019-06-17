فى تحول تاريخى للكنيسة.. الفاتيكان يدرس إمكانية وجود "كهنة متزوجون"

يدرس الفاتيكان السماح للرجال المتزوجين ليكونوا كهنة فى المناطق النائية فى تحول تاريخى للكنيسة.





وتأتى التوصية بشأن المتزوجين الكبار ليكونوا كهنة فى غابات الأمازون، المقررة فى أكتوبر المقبل.





وتم إصدار الوثيقة اليوم ، التى طالبت أيضاً بـ"وزارة رسمية" للنساء فى المنطقة، رغم أنها لم توضح مزيداً من التفاصيل.



