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فى تحول تاريخى للكنيسة.. الفاتيكان يدرس إمكانية وجود "كهنة متزوجون"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:01 م
فى تحول تاريخى للكنيسة.. الفاتيكان يدرس إمكانية وجود كهنة متزوجون
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خاطر عبادة
 
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يدرس الفاتيكان السماح للرجال المتزوجين ليكونوا كهنة فى المناطق النائية فى تحول تاريخى للكنيسة.

وتأتى التوصية  بشأن المتزوجين الكبار ليكونوا كهنة فى غابات الأمازون، المقررة فى أكتوبر المقبل.

وتم إصدار الوثيقة اليوم ، التى طالبت أيضاً بـ"وزارة رسمية" للنساء فى المنطقة، رغم أنها لم توضح مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لصحيفى "ديلى ميل"، اليوم، تعدّ تلك أكثر إشارة مباشرة حتى الأن فى وثيقة الفاتيكان عن إمكانية الكهنة المتزوجون، وعمل دور وزارى للنساء فى منطقة ما بالعالم.
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