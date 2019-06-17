قائمة بالقنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 وترددها

تنطلق أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 يوةم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، لذا ننشر لكم القنوات التي تستطيع نقل المباريات وترددها بعدما ازداد البحث حول تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للبطولة مجانا على الأفمار الصناعية المختلفة.





وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا في مختلف الأقمار الصناعية، ونرصدها لكم:





القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات: 11449 H – تصحيح الخطأ: 5/6 – الترميز: 27500.





• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية

Astra 19E – 11538 V 27500





• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +

Astra 19E – 12012 V 29500





• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 FranceAstra

19.2°E-12581 V 22000





• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France

Astra 19E – 11856 V 27500





• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk





• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland

Astra 19E – 12721 H 23500





• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT

+Astra 19E – 12402 V 27500





• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD

Hotbird 13°E-11258 H 27500





تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol

Hotbird 13°E -11240 V 27500





• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol

Houtbird 13E – 10796 V 27500





• تردد قناة اورتيم – ORTM

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA





• تردد قناة اورتب – ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA





• تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band





• تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA





• تردد قناة TPA1

NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA

Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band





• تردد قناة Tv TOGO HD

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band

Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band

Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa









• تردد قناة TVGE Internacional

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4





• تردد قناة Metro TV

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8





• تردد قناة RTG

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2





• تردد قناة GRTS Gambia

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA





• تردد قناة TV Mocambique 1

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band





• تردد قناة RTG Guinea

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band





• تردد قناة ZNBC TV 1

Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band





• تردد قناة EuroSport Deutschland

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA

Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara

Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band

Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band

GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA





• تردد قناة RTB TV

Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band