قائمة بالقنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 وترددها
الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:49 م
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تنطلق أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 يوةم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، لذا ننشر لكم القنوات التي تستطيع نقل المباريات وترددها بعدما ازداد البحث حول تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للبطولة مجانا على الأفمار الصناعية المختلفة.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا في مختلف الأقمار الصناعية، ونرصدها لكم:
القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019
تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات: 11449 H – تصحيح الخطأ: 5/6 – الترميز: 27500.
• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية
Astra 19E – 11538 V 27500
• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +
Astra 19E – 12012 V 29500
• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 FranceAstra
19.2°E-12581 V 22000
• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France
Astra 19E – 11856 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2
Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland
Astra 19E – 12721 H 23500
• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT
+Astra 19E – 12402 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD
Hotbird 13°E-11258 H 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol
Hotbird 13°E -11240 V 27500
• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol
Houtbird 13E – 10796 V 27500
• تردد قناة اورتيم – ORTM
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
• تردد قناة اورتب – ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة UBC TV Uganda
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTS1
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
• تردد قناة TPA1
NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA
Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band
• تردد قناة Tv TOGO HD
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band
Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band
Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa
• تردد قناة TVGE Internacional
Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4
• تردد قناة Metro TV
NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8
• تردد قناة RTG
Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2
• تردد قناة GRTS Gambia
Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة TV Mocambique 1
Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTG Guinea
Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band
• تردد قناة ZNBC TV 1
Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band
• تردد قناة EuroSport Deutschland
Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara
Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band
Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band
GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA
• تردد قناة RTB TV
Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band
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