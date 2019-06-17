الشمس يتبرع بـ٣٠٠ ألف جنيه لمعهد الأورام

سلم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الصحفي الإعلامي، أسامة أبوزيد شيك بمبلغ 300 ألف جنيه لإدارة المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة صباح اليوم وذلك من قيمة تبرعات الجمعية العمومية للنادي لصالح مرضي السرطان والأورام .









وقام المستشار محسن عبد القادر، أمين صندوق النادي، ورافقه الاستاذ إيهاب السيد، المدير المالي ، بتسليم الشيك بقيمة 300 ألف جنية ، للدكتور إيهاب خليل مدير عام مستشفيات معهد للأورام ويأتي ذلك تعزيزا لدور النادي المجتمعي، وإسهاما في دعم أنشطة الجمعية.









في السياق نفسه أكد المستشار محسن عبد القادر أمين صندوق نادي الشمس، أن هذا المبلع هو دفعة أولى من التبرعات التي خصصتها الجمعية العومية بالنادي من أجل إنقاذ مرضى السرطان , مشيرا إلي أن جميع المبالغ التي جمعت من أجل التبرعات تذهب في مكانها الصحيح وأن أموال أعضاء الشمس في أيدي أمينة .









ومن جانبه وجه الدكتور إيهاب خليل مدير عام مستشفيات المعهد القومي للأورام، الشكر لمجلس الشمس على ما يقدموه من مساهمات ومساعدات تجاه المعهد لإنقاذ مرضى السرطان.









كما أشاد الدكتور منير أبوالعلا أستاذ جراحة الأورام، على هذا العمل الجليل متمنيا أن يكون في ميزان حسنات وصدقة جارية للشمساوية.



