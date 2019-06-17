ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس برشلونة يكشف حقيقة ضم جريزمان

الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:46 م
رئيس برشلونة يكشف حقيقة ضم جريزمان
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن حقيقة مفاوضات انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد لصفوف البارسا هذا الصيف.


وكان نادي أتلتيكو مدريد قد أعلن عن رحيل جريزمان الذي يرتبط بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقال بارتوميو لقناة "RAC 1" الفرنسية: "لا يوجد شيء للإعلان عنه، لقد قلنا دائماً نفس الشيء، لم نتحدث معه ولا يوجد شيء لذلك".


وتابع رئيس برشلونة حديثه: "سنرى كيف سيتغير السوق في الأيام والأسابيع القليلة القادمة".


وخاض جريزمان "28 عاماً" مع نادي برشلونة 48 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 21 هدفاً بينما صنع 10 تمريرات حاسمة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور