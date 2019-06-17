نشرة أخبار السادسة.. وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها "اتصالات النواب" توافق على قانون حماية البيانات الشخصية نهائيًا، و"البنك الدولي" يشيد بمبادرة "100 مليون صحة".





وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

توفى اليوم الإثنين، محمد مرسى العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.





حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.









"البنك الدولي" يشيد بمبادرة "100 مليون صحة"

أشاد سوجي أدي، مدير قطاع الصحة بالبنك الدولي، بمبادرة "100 مليون صحة" ونجاح الدولة المصرية وفريق وزارة الصحة في المبادرة.

"اتصالات النواب" توافق على قانون حماية البيانات الشخصية نهائيًا

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية البيانات الشخصية.

وزيرة الصحة تبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في المجال الصحي

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، سفير دولة اليابان لدي مصر، ووفدًا من منظمة التعاون اليابانية، وخبراء جودة الرعاية الصحية باليابان، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

9 مفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل التركي

قال خفر السواحل إن تسعة أشخاص فقدوا في البحر اليوم الاثنين بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة الساحل التركي ، بينما تم إنقاذ 31 آخرين .

لبنان يحبط مخططا لـ "داعش" لاستهداف دور عبادة

أعلنت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت في عملية نوعية، من توقيف أحد عناصر "داعش"، خطط لاستهداف إحدى الكنائس والمساجد على غرار هجوم سريلانكا.