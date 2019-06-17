ميناء دمياط يصدر 15.5 ألف طن من الملح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر عدد قطاران بحمولة إجمالية 2696 طن .





في حين غادر عدد 831 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45027 من البضائع العامة منها عدد 110 سيارة نقل محملة بـ 5776 طن قمح .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106954، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36362 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5664 طن فوسفات و 15615 طن يوريا و 15500 طن ملح و 1000 طن ألواح جبس .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 878 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 47 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 951 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10000 طن قمح 5079 طن حديد و 436 طن خشب و 11000 طن خردة و 4404 طن أرز و 10390 طن ذرة .