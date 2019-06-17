ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صادق الصباح: أعمالنا تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المُواطن اللبناني والعربي (صور)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:56 م
صادق الصباح: أعمالنا تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المُواطن اللبناني والعربي (صور)
صادق الصباح
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

حلّ المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح إخوان" ضيفاً في "Web Tv" صحيفة "النهار" عبر "فيسبوك"، حيث تمّ التطرّق في تفاصيل المُسلسلات الرمضانيّة للعام الجاري، والمشاريع الدراميّة المُقبلة للشركة.

 

وقبل بدء الحلقة، اجتمعت رئيسة تحرير "النهار" نايلة تويني بالصبّاح الذي شدّد على مُواصلة شركة "صبّاح إخوان" في توظيف الدراما للإضاءة على المشاكل الحياتيّة والاجتماعية التي يعيشها المُواطن اللبنانيّ والعربيّ.

 

وسلّمت تويني في نهاية اللقاء الصبّاح هديّة تكريميّة عبارة عن مانشيت "النهار" التي صدرت في يوم ميلاده.

 

بدوره، عبّر الصبّاح عن تثمينه لهذا التكريم الذي من خلاله يُثبت مدى أهميّة استمرار الصحافة الورقيّة كقيمة ثقافيّة لا تفنى.

صادق الصباح: أعمالنا تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المُواطن اللبناني والعربي (صور)
صادق الصباح: أعمالنا تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المُواطن اللبناني والعربي (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور