صادق الصباح: أعمالنا تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المُواطن اللبناني والعربي (صور)

حلّ المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح إخوان" ضيفاً في "Web Tv" صحيفة "النهار" عبر "فيسبوك"، حيث تمّ التطرّق في تفاصيل المُسلسلات الرمضانيّة للعام الجاري، والمشاريع الدراميّة المُقبلة للشركة.

وقبل بدء الحلقة، اجتمعت رئيسة تحرير "النهار" نايلة تويني بالصبّاح الذي شدّد على مُواصلة شركة "صبّاح إخوان" في توظيف الدراما للإضاءة على المشاكل الحياتيّة والاجتماعية التي يعيشها المُواطن اللبنانيّ والعربيّ.

وسلّمت تويني في نهاية اللقاء الصبّاح هديّة تكريميّة عبارة عن مانشيت "النهار" التي صدرت في يوم ميلاده.

بدوره، عبّر الصبّاح عن تثمينه لهذا التكريم الذي من خلاله يُثبت مدى أهميّة استمرار الصحافة الورقيّة كقيمة ثقافيّة لا تفنى.