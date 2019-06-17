البورصة توقع مذكرة تعاون مع أكاديمية مصرفية لتوفير منح ماجستير ودكتوراه للعاملين

وقعت البورصة المصرية مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تقضي بحصول العاملين في صناعة الأوراق المالية على برامج تعليمية تتنوع ما بين " برامج ماجستير ودكتوراه" وبرامج تدريبية أخرى، في الأكاديمية بمنح جزئية، في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، حرصًا من إدارة البورصة المصرية على رفع مستويات العاملين في سوق المال وتأهيلهم للمشاركة في تنمية السوق.





تم توقيع مذكرة التعاون على هامش احتفال الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بتخريج الفوج رقم 29 من الدارسين في الأكاديمية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ونخبة من رجال السياسة والاقتصاد ورؤساء عددا من البنوك الكبرى.





وتتيح مذكرة التعاون تقديم خدمات تدريبية وتعليمية من خلال كل من الأكاديمية والبورصة للفئات الآتي ذكرهاٍ، العاملين بالبورصة المصرية، وطلاب الأكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية، والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات الأعضاء (شركات الوساطة في الأوراق المالية)، والراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، حيث تم التوافق بين الطرفين على تلبية احتياجات كل قطاع بالتنسيق بين الأكاديمية والبورصة المصرية.





ويستفيد العاملون في البورصة المصرية من المذكرة من خلال الحصول على منح وامتيازات مالية في التخصصات التالية:

الأول: تنفيذ برنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA) الذي تمنحه الاكاديمية في تخصصات إدارة الأعمال -المصارف – الاسواق المالية – الادارة المالية – الموارد البشرية – التسويق، باللغتين العربية أو الإنجليزية.





الثاني: تنفيذ برنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) الذي تمنحه الاكاديمية في تخصصات إدارة الأعمال -المصارف – الاسواق المالية – الادارة المالية – الموارد البشرية – التسويق، باللغتين العربية أو الإنجليزية.





الثالث: تنفيذ البرامج التدريبية التي يحتاجها العاملون فى البورصة فى النواحي الإدارية والمالية والفنية وكذلك تقييم العاملين وتحليل الوظائف.

وبحسب مذكرة التعاون يستفيد السادة العاملين بالبورصة المصرية وأسرهم (الآباء – الأبناء – الأزواج – الأخوة) من هذه المنح الجزئية.





وفيما يتعلق باستفادة بطلاب الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية (تخصص الأسواق المالية)، سيتم تنفيذ برنامج تدريبي لمدة يومين بمقر البورصة المصرية يتعرف خلالهما الطالب على نظام التداول الإلكترونى بالبورصة المصرية.





وفيما يتعلق بالعاملين بشركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات المقيدة، جاري الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالتنسيق المباشر بين الأكاديمية والبورصة للوقوف على احتياجات هذه الفئات، على أن يتم إبلاغ شركات الوساطة والشركات المقيدة بتفاصيل الاتفاق عقب الانتهاء منه.





من جانبه قال، محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن مذكرة التعاون تكتسب أهمية كبيرة لما للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من دور بالغ الأثر في تنمية سوق المال عبر صياغة سياسات محترفة للتطوير تسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق بشكل دائم.





وتابع رئيس البورصة: "نسعى في البورصة لاحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية لما لها من تأثير كبير في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإن هذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تغيير الواقع الى الأفضل وهذا ما نصبوا إليه".





فيما قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن مذكرة التعاون تأتي في إطار من التعاون الثنائي مع البورصة المصرية لتأهيل كوادر بشرية قادرة على تقوية وتطوير صناعة الأوراق المالية.





وتابع قائلا: "نرتب بالتنسيق مع البورصة المصرية أن يحصل كافة الدارسين في الأكاديمية بمختلف المجالات قبل تخرجهم برنامج تدريب عملي وعلمي كامل عن سوق الأوراق المالية، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع إدارة البورصة المصرية لتوفير خبراء لتدريب وتأهيل طلاب الأكاديمية في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية".