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سعد لمجرد يحصد 2 مليون مشاهدة بـ"تجيبك نجيبك"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:30 م
سعد لمجرد يحصد 2 مليون مشاهدة بـتجيبك نجيبك
سعد لمجرد
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الفجر الفني
 
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استطاع النجم سعد لمجرد، أن يحصد نسب مشاهدة عالية بأغنيته الجديدة التي تحمل "تجيبك نجيبك"، التي وصل نسبة مشاهدتها إلى 2 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر محمد نوبال، والملحن محمود برحيل، والموزع الموسيقي دي جي فان.

من ناحية أخري كشف سعد فى تعليق له عبر حسابه على "إنستجرام"، فور طرح الأغنية الجديدة عن تأجيله طرح الدويتو الذى يجمعه بالفنان محمد رمضان ولم يعلن عن تفاصيل متعلقة بالأغنية أو الموعد الجديد الذي ستطرح فيه.

وقال "لمجرد"، عبر حسابه على "إنستجرام": "سأعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره".

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