انطلاقة قوية للنجم محمد كريم عالميًا بهوليوود (صور)

بعد نجاح العرض الأول لفيلم A score to settle في مهرجان "كان" للفنان العالمي نيكولاس كيدج والنجم المصري محمد كريم، تقرر عرض فيلم A Score to Settleعالمياً في أغسطس المقبل، حيث ذكرت Hollywood reporter و Screen daily و deadline أهم الصحف الفنية في هوليوود انه تقرر عرض الفيلم في السينمات يوم ٢ أغسطس.

وبذلك يعد النجم محمد كريم بعد مشاركته نيكولاس كيدج فيلم A Score to Settle، أحدث المنضمين لسفرائنا في هوليوود بمن النجوم المصريين الكبار وعلي رأسهم عمر الشريف.

‎يجسد محمد كريم في الفيلم الأميركي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج ، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشي الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور وهي تعد بداية قوية في السينما الأمريكية و العالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود

‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤساءه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه أخر العام الجاري بدور العرض السينمائية عالمياً وفي الشرق الأوسط، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه الأول في مهرجان "كان".