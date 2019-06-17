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الامين العام للامم المتحدة يدعو إلى تحقيق مستقل في هجمات ناقلات النفط

الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:24 م
الامين العام للامم المتحدة يدعو إلى تحقيق مستقل في هجمات ناقلات النفط
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احمد ثابت
 
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دعا انطونيو جوتيريس الامين العام للامم المتحدة للتحقيق في هجمات ناقلات النفط في منطقة الخليج .

وقال جوتيريس للصحفيين "من المهم للغاية معرفة الحقيقة. من المهم للغاية توضيح المسؤوليات."

وقال "من الواضح أنه لا يمكن القيام بذلك إلا إذا كان هناك كيان مستقل يتحقق من هذه الحقائق."

ومع ذلك ، قال غوتيريس إنه لا يتمتع بسلطة إجراء مثل هذا التحقيق ، مضيفًا أن هذا كان اختصاص مجلس الأمن.

من جانبهم اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران بتنفيذ الهجمات .

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