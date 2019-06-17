توصيات المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم في دورته السادسة

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم في دورته السادسة التي أقيمت بعنوان التخطيط الدولي والتنفيذ الإقليمي خرج بتوصيات هامة شارك في فيها خبراء وشركاء من إفريقيا وأروربا والدول العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر والشركاء من منظمة اليونسكو واتحاد الجامعات العربية و مشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.





وأوصي المؤتمر بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الاجنبية فى مصر ومدى إستيفائها للمعايير القياسية المطلوبة ، والتأكد من فاعلية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع وإتساقها مع البرامج المتاحة فى الجامعات الأم، ما اوصى بوضع خطه بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفنى القابلة لاستيعاب اعداد كبيرة من الطلاب ، وتلك التى يتعين تقليص اعداد الملتحقين بها لعدم حاجة سوق العمل إليها بما يضمن استيعاب سوق العمل لكافه الخريجين من المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية، وعدم الإقتصار عند تحديد مجالات وانواع التعليم الفنى والتدريب المهنى على دراسة السوق المحلية فقط ، بل يجب أن يشمل ذلك دراسة الاسواق والمتطلبات العربية والإقليمية حتى يمكن إيفاد خريجى تلك المؤسسات الفنية والمهنية للعمل فى تلك الأسواق وشملت التوصيات إنشاء ملف إلكترونى لكل خريج من خريجى المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية يتصل بسوق العمل يسجل فيه كافة المهارات التى اكتسبها الخريج والخبرات التى حصل عليها منذ التحاقة بسوق العمل والدورات التدريبية التى التحق بها لصقل مهاراته والتوسع فى استخدام المعايير المهنية كأساس لبناء وتصميم وتقويم برامج التعليم الفني والتدريب المهنى مع تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية من خلال شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص ودعم مراكز التميز وريادة الأعمال، وتناولت احدى التوصيات التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لوضع معايير الاعتماد الخاصة بالجامعات التكنولوجية بما يتواكب مع احتياجات المرحلة المقبلة.



