إغلاق 10 منشآت طبية بمركز ناصر ببني سويف

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أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة "9 عيادات خاصة ومعمل تحاليل طبية" بقرية بمركز ناصر، شمال المحافظة، لتشغيلها بدون الحصول على التراخيص وعدم مطابقتها للاشتراطات اللازمة.



وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أنه استمرارًا لحملات ضبط المنظومة الطبية ضمن خطة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والمستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، كّلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة من العلاج الحر، للمرور على المنشآت الطبية بمركز ناصر.



وأشار البيان، إلى أن الحملة قامت بالمرور على 19 منشأة طبية متنوعة "عيادات خاصة، معامل تحاليل، مراكز علاج طبيعي" لمراجعة تراخيصها ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المحددة، وأسفرت الحملة عن إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة "9 عيادات خاصة ومعم تحاليل طبية" لتشغيلها بدون الحصول على التراخيص وعدم مطابقتها للاشتراطات اللازمة.

