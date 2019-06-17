"عبدالغفار" يبحث التعاون العلمي والتعليمي مع السفير الأسترالي بالقاهرة

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الاثنين السيد جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير عمق العلاقات التى تربط مصر وأستراليا، مشيرًا إلى حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة مجال التعليم العالى، ليشمل تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والأسترالية، مؤكدًا استعداد الوزارة استقبال الطلاب الأستراليين الراغبين فى الدراسة بمجالات اللغة العربية وعلم المصريات، وكذلك التعاون فى إجراء المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.





وناقش الجانبان العديد من الموضوعات، منها: عقد اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالى المصرية والأسترالية، وكذلك الإستراتيجيات المتعلقة بتبادل الطلاب والمنح والبعثات، واستقبال الطلاب المصريين للدراسة في الجامعات الأسترالية.





ومن جانبه أشاد السفير الأسترالى بالعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا اهتمام أستراليا بالتعاون مع مصر فى مجال التعليم العالى، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم منح للطلاب المصريين، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة زيارة وفد من الجامعات الأسترالية للجامعات المصرية، وبحث إنشاء جامعات أسترالية في مصر، وعمل برامج علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والأسترالية.



