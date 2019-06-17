إسرائيل تطلق على مستوطنة بالجولان "مرتفعات ترامب"

أطلق حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو"، اليوم الإثنين، على مستوطنة بمرتفعات الجولان إسم "مرتفعات ترامب".





وكان إسم المستوطنة الحالى "بروشيم"، والتى سيتم تسميتها "رمات ترامب" أو مرتفعات ترامب"، وفقًا لوكالة أسوشيتدبرس.





واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا عام 1967، وضمتها فى 1981، وسط عدم اعتراف دولى، إلاّ أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً لإعلان اعترافه بإسرائيلية الجولان العام الجارى.





وقال السفير الأمريكى ديفيد فريدمان :"إن هناك أموراً قليلة أكثر أهمية لأمن إسرائيل من السيادة بشكل دائم على مرتفعات الجولان"، وأضاف :"وهو أمر واضح ببساطة، ولا لبس فيه وأبعد من أى نقاش معقول"



