وكيلة "صحة" الوادي الجديد: قوافل طبية مستمرة للقرى النائية

وأضافت وكيلة الوزارة، أنه جارٍ تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية الكفاح بمركز الفرافرة مستمرة لمدة يومين بالقرية.



وتابعت، وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جارٍ تنظيم قافلة أخرى بمقر الوحدة الصحية لقرية أبو هريرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.



وأوضحت وكيلة الوزارة بالمحافظة، أن القوافل الطبية مجانية يتم تنظيمها من جانب المديرية وتتولى إدارة القوافل العلاجية الإشراف المباشر عليها، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية الشاملة للمرضى بالقرى والمناطق المحرومة المتباعدة بمراكز المحافظة، وتوافر كافة التخصصات الطبية بالقافلة أبرزها تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأسنان، بالإضافة إلى توفير كميات.



أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة سيدة مشرف، استمرار القوافل بالقرى النائية ومدن المحافظة وتوفير عدد من التخصصات من مستشفيات جامعة أسيوط بشكل دوري لإجراء الكشف والعمليات الجراحية بهدف دعم المنظومة الطبية بالمحافظة وسد العجز في التخصصات المختلفة.