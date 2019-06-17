إخلاء سبيل فني تكيفات بشبرا الخيمة تسبب في إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب "كلب"

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أمر عمرو عوض مدير نيابة قسم اول شبرا الخيمة بأشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، بإخلاء سبيل فنى تكيفات بعد تسببة في إصابة 4 أشخاص بمشاجرة علي كلب اثر تصالح الطرفين وتنازلهم عن شكواهم.



وكان قد تلقى العميد صمويل عطاالله مامور قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا بوقوع مشاجرةومصابين بناحيه منشية عبدالمنعم رياض دائرة القسم.



وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن فانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم احمد عصر رئيس مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين طرف اول " م غ غ " 30 سنه فنى تكيفات "مصاب " وطرف ثانى " م ع م " 26 سنه مندوب مبيعات وشقيقه " م " 17 سنه سائق توك توك و" ك م " 25 سنه سائق وجميعهم مصابين برش الخرطوش وذلك بسبب قيام الثانى من الطرف الثانى بالاستيلاء علي كلب خاص بالأول من الطرف الاول واثناء قيام الاول بمعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول باطلاق اعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابة الطرف الثاني.



وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الأول،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وارشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وتم التنسيق وفرع الأمن العام وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12028 جنح اول شبرا الخيمه لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.







