عاجل.. طالب يعتدى على دكتور جامعي ويمزق ورقة الإجابة بجامعة طنطا

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تعدى طالب بالفرقة الأولي، بكلية التجارة، جامعة طنطا، على عضو هيئة تدريس وعدد من أفراد الأمن الداخلي للكلية خلال امتحان الفصل الدراسي الثاني.



وكشف مصدر مسؤول بجامعة طنطا، أن الطالب "نـ، ع"، بالفرقة الأولي، خلال تأدية امتحان مادة حقوق الإنسان، قام بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة به وتعدى بالسب والشتم على عضو هيئة التدريس "ا. ع، مدرس مساعد بالكلية، وذلك بسبب منعه من محاولة الغش خلال الإمتحان.



وأشار المصدر، أن الطالب تم التنبيه عليه أكثر من مرة بالانضباط داخل اللجنة وعدم محاولة الغش ولكنه لم يستجيب، وخلال سحب ورقة الإجابة منه رفض تسلميها وقام بتمزيقها والتعدي على عضو هيئة التدريس بالسب والشتم محاولا التعدي عليه بالضرب، غير أن أفراد الأمن الداخلي للكلية تدخل ومنع ذلك وقام أيضا بالتعدي عليهم بالسب والشتم، وإحداث حالة من الفوضى داخل اللجنة "مدرج 3"، وتم اخراجه من اللجنة واحالته الى لجنة الشؤون القانونية للتحقيق معه، ومن المقرر عقب ذلك تحويله الى مجلس تأديب الطلاب بالكلية.