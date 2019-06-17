ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هشام الشريف مستشارا إعلاميا لنقيب الإعلاميين

الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:15 م
هشام الشريف مستشارا إعلاميا لنقيب الإعلاميين
الدكتور طارق سعدة - نقيب الإعلاميين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا بتولي الكاتب الصحفي هشام يوسف هاشم الشريف، مستشارا إعلاميا له وذلك لخبرته في المجال الصحفي والإعلامي. 

وقال هشام الشريف، إن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين يسعى بكل جهد لضبط المشهد الإعلامي والالتزام بميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني لتقديم إعلام يليق بمصر الحضارة، وهذا لن يأتي إلا بتكاتف كل مؤسسات الدولة.  

يذكر أن الكاتب الصحفي هشام الشريف، بدأ حياته المهنية بمؤسسة روزاليوسف، في مجلة صباح الخير، ثم انتقل إلى مجلة المصور بمؤسسة دار الهلال الصحفية، ويتولى مسئولية ملف الإعلام منذ نحو 10 سنوات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور