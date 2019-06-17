ورشة عمل بجامعة بنها:حجم التعاقدات الحكومية بالموازنة العامة من 30 الي 40 % وقانون 182 مرحلة للتعاقد الإلكتروني (صور)

Advertisements

افتتح الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول "الانضباط المالي والاداري في الجامعة" والتى عقدت برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة،وبحضور عمداء الكليات والامناء المساعدين ومسئولى المالية وسيد شحاتة ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية وامناء الكليات.





واكد " المغربى " على اهمية الورشة للعمل الاداري داخل وحدات الجامعة، مشيرا الي ان اهميتها تزداد في ظل صدور قانون جديد لتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وكذلك الاليات الجديدة التى يتطلبها القانون وقد توثر علي العمل الاداري داخل الجامعة خاصة وان الجامعة مقبلة علي انشاء الجامعة الاهلية بالعبور والتى ستتطلب اليات مختلفة في التعامل المالى والإدارى.





ومن جانبه قال سيد شحاتة، إن حجم التعاقدات الحكومية في الموازنة العامة للدولة تترواح مابين 30 الي 40 % مشيرا الي ان قانون 182 يعتبر هو مرحلة انتقالية للتعاقد الالكتروني.



وأوضح أن القانون له اهداف اساسية وهو التنظيم والتخطيط الجيد وتحديد احتياجات الوحدات الفعلية وتحديد كفاءة الانفاق العام بالاضافة الي تهيئة المناخ المناسب للشركات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر للمنافسة من خلال تكافو الفرص بين الشركات المنافسة.





ومن جهتها أشارت سامية عبد الحميد الامين الجامعة المساعد للشئون المالية، الي ان الورشة تعتبر فرصة للاجابة علي تساولات بين الامناء الكليات والوحدات داخل الجامعة ومسئولى المالية والخدمات الحكومية في ظل القانون الجديد.



