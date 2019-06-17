ضربة قاضية لأحلام "نيمار" الـ36

قررت مصلحة الضرائب البرازيلية الحجز على 36 منشأة يمتلكها نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.









وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن نيمار يواجه اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 16 مليون يورو، لذا قررت مصلحة الضرائب البرازيلية الحجز على 36 منشأة من بينها "قصران" يقيم فيهما اللاعب بالبرازيل قام بشرائهما فى 2011.









وأشارت الصحيفة إلى أن الحجز على منشآت نيمار خاص بأنه لا يحق له بيعها في الوقت الحالي حتى يتم إنهاء القضية.











