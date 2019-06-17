حبس عاطل لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات الكهرباء بالأقصر

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أصدرت نيابة مركز الأقصر، برئاسة المستشار عمرو أحمد عبدالرحمن، اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتشكيل عصابي مع آخر تخصص في سرقة أسلاك الضغط الكهربائية.



وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات للرائد أدهم الملواني، رئيس مباحث مركز شرطة البياضية، بقيام "أحمد ا أم" 23 سنة، عاطل ومقيم بشارع حافظ دائرة القسم، سبق اتهامه في عدد 8 قضايا متنوعة آخرهم القضية رقم 1776 جنايات قسم شرطة الأقصر لسنة 2015 "إخفاء مسروقات"، و"حسين أح م" 25 سنة، حداد لحام، ومقيم نجع الخطباء دائرة القسم، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم القضية رقم 8548 جنح القسم لسنة 2018 "سرقة مهمات سكة حديد"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الكابلات الكهربائية "متوسطة الجهد".



وبتقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تم تشكيل قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة البياضية ومعاونه النقيب أحمد نصر البعيري، وتمكنت من ضبط المتهم الأول حال استقلاله دراجة نارية تحمل أرقام "83321 الأقصر" ماركة هوجيانج حمراء اللون، برفقة المتهم الثاني وبحوزتهما عدد 7 لفافات مختلفة الأحجام والأطوال من الكابلات الكهربائية ومقص حديدي، فيما لاذ المتهم الثاني بالفرار.



وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه الضبط، أقر بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب بسرقة أسلاك الضغط الكهربائي من منطقة الحبيل دائرة المركز.



تم تحرر محضر الضبط رقم 3026 جنح مركز شرطة البياضية لسنة 2019، وبعرض المتهم على النيابة العامة، التي قامت بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي، حيث أمرت بحبسه 15 يوما وتكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الهارب.

