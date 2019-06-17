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مدير "جمعيتي": المشروع ساهم في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل للشباب

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:09 م
مدير جمعيتي: المشروع ساهم في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل للشباب
أحمد كمال
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رقية جمال
 
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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي، إن مشروع جمعيتي هو أحد مشروعات وزارة التموين، ويهدف لتشغيل الشباب وزيادة عدد المنافذ التابعة للوزارة، وتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة لحاملي البطاقات التموينية.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت في 2016، وعددها 3 آلاف منفذ، والمرحلة الثانية عددها 1500 منفذ، والمرحلة الثالثة تستهدف فتح 1500 منفذ، من بين 7 آلاف طلب تقدموا لفتح منافذ جديدة؛ ليصبح عدد منافذ المشروع 6000 منفذ.

وتابع، أن هذا المشروع كان من بين المشروعات التي جاءت بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، والذي يتضمن تشغيل الشباب من خلال وزارة التموين، والذي ساهم في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل للشباب خلال المرحلة الأولى والثانية.
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