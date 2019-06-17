كلام نهائي.. مصطفى محمد وكاسونجو يعودان للزمالك الموسم المقبل

استقر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إعادة كل من مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأسفرت اجتماعات خالد جلال مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك خلال الفترة الماضية عن الإتفاق على عودة مصطفى محمد وكاسونجو في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارتهما.



