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كلام نهائي.. مصطفى محمد وكاسونجو يعودان للزمالك الموسم المقبل

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:07 م
كلام نهائي.. مصطفى محمد وكاسونجو يعودان للزمالك الموسم المقبل
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هاني عصام
 
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استقر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إعادة كل من مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأسفرت اجتماعات خالد جلال مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك خلال الفترة الماضية عن الإتفاق على عودة مصطفى محمد وكاسونجو في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارتهما.


وجاء قرار جلال بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في خط الهجوم خلال الفترة الحالية بسبب تذبذب مستوى عمر السعيد والثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد.


وبات الثنائي المغربي بوطيب وأحداد على مقربة من الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل بسبب تراجع مستواهما وعدم القناعة بأدائهما مع الفريق بعد حصولهما على أكثر من فرصة دون أن يثبت الثنائي أنفسهما.

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