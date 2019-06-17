هنا| رابط التسجيل الصحيح في برنامج "حساب المواطن"

أوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنين السعوديين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين من برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي اضغط هنا:

"حساب المواطن" وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر عبر هذا الرابط ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لـوإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر عبر هذا الرابط (هنا) .

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.





كما أوضح برنامج حساب المواطن أن الأهلية المقصود بها هي المعايير والشروط التي لابد من توافرها للمتقدم ليصبح مؤهلاً للاستفادة من البرنامج.





وأعاد برنامج حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية وهي الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار التواجد داخل المملكة وثالثاً توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.





شروط الأهلية بالتفصيل





ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.





كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



