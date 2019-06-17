عبد الرزاق حمد الله ضحية "مؤامرة" هيرفي رينارد
الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:03 م
محمد صلاح
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كشفت تقارير مغربية اليوم عن أن المسئول الأول عن رحيل أفضل عبد الرزاق حمد الله أفضل مهاجم في الدوري السعودي، هو هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب وذلك بالنظر لرفض الأخير التحدث عن موقف المهاجم أو التعليق عن ما حدث أو توضيح الحقائق وإزالة الشكوك والغموض.
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن
ما حدث يوجد به وجه ربط بين أزمة المهاجم حمد الله وحادث قديم يخص أمين حارث لاعب نادي
شالكة الألماني مع مدرب المنتخب المغربي هيرفي رينارد مشيرة إلى وجود مؤامرة من المدرب
تجاه مهاجم النصر.
الجدير بالذكر أن المهاجم الدولي عبد الرزاق
حمد الله أفضل مهاجم في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي وقد حصل على لقب الدوري
السعودي مع النصر بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري السعودي بجانب جائزة أفضل
لاعب في الدوري السعودي.
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