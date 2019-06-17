عاجل.. إيران تعتقل شبكة عملاء تعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية
الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:03 م
Advertisements
Advertisements
قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الاثنين
إن طهران كشفت مؤخرا "شبكة تجسس أمريكية كبيرة للفضاء" وفككتها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله إن طهران اعتقلت العديد من
عملاء المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد تبادل معلومات استخباراتية مع
حلفائها.
وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين
إلغاء التزامها ببعض البنود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015،
في تحد جديد للمجتمع الدولي.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه
لم يعد هناك الكثير من الوقت من أمام الأوروبيين من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.
Advertisements
- أمريكا تطالب بتفتيش مواقع عسكرية إيرانية لاختبار متانة الاتفاق النووي
- عاجل.. الخارجية الروسية تعلن موقفها من الاتفاق النووى مع إيران
- أنظار العالم تتجة نحو البيت الأبيض ترقبًا لإعلان ترامب بشأن النووي الإيرانى
- بعد قرار "ترامب".. النفط في أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف
- مسؤول أمريكي: "فولكسفاجن" ستنسحب نهائيًا من إيران
- وكالة الطاقة الذرية: طهران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات
- الكرملين: روسيا تعمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
- روسيا: تخلّي إيران عن تعهدات نووية سببه تهور أمريكا
- بعد التنصل من الاتفاق النووي.. رسالتان متضاربتان من طهران