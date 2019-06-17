ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. إيران تعتقل شبكة عملاء تعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:03 م
عاجل.. إيران تعتقل شبكة عملاء تعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية
الأمن الإيراني
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الاثنين إن طهران كشفت مؤخرا "شبكة تجسس أمريكية كبيرة للفضاء" وفككتها.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله إن طهران اعتقلت العديد من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها.

 

وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين إلغاء التزامها ببعض البنود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في تحد جديد للمجتمع الدولي.

 

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت من أمام الأوروبيين من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.

 

Advertisements
المزيد عن: وكالة المخابرات الأمريكية ايران انقاذ النووي الاتفاق النووي اعتقال شبكة عملاء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور