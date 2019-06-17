حوار- أيمانويل أمونيكي: صلاح قادر على قيادة مصر للفوز بلقب الكان.. وأتمنى فوز الزمالك بالدوري ولكني أعلم قوة الأهلي





سنقاتل للذهاب بعيدا في أمم إفريقيا

مصر ونيجيريا الأقرب للتأهل للمباراة النهائية للكان

صلاح قادر على قيادة الفراعنة للفوز بأمم إفريقيا 2019

أتمنى فوز الزمالك بالدوري ولكني أعلم قوة الأهلي

وُلد إيمانويل أمونيكى في 25 ديسمبر 1970 وبدأت مسيرته الكروية مع فريق كونكودد وفي عام 1991 انتقل الى نادى جيولوس ببرغر النيجيري.

لعب لنادي الزمالك في الفترة من 1991 حتى 1994 وانتقل إلى نادى سبورتنج لشبونه البرتغالي مقابل 800 ألف دولار في الفترة من1994 حتى 1997 وسجل 17 هدف تم أنتقل إلى نادى برشلونة الإسباني لمدة موسمين، واختتم حياتة الرياضة مع نادى الوحدات الاردنى، وحقق الفوز بالميدالية الذهبية الأوليمبية في دورة أتلانتا عام 1996 وسجل هدف الفوز على الارجينين، وقاد منتخب نيجيريا للفوز بكأس العالم تحت 17 سنه في شيلى عام 2015، ويتولى امونيكي حاليا تدريب منتخب تنزانيا في أغسطس 2018 خلفا للمدرب سالوم مايانجا

أجرى "الفجر الرياضي" حواراً مع المدير الفني المتواجد حاليا في مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وجاء نص الحوار كالتالي:

مرحبا بك في مصر..

اولا أنا سعيد بوجودى في مصر وأنا أعشق تراب مصر واحسن فترات حياتي التي قضيتها في نادى الزمالك

* ما هي فرص منتتخب تنزانيا في البطولة الإفريقية ؟

نحن لدينا فريق جيد ونحن نقع في مجموعة نارية تضم السنغال والجزائر، ولكن سوف نقاتل للصعود للدور الثاني على أقل تقدير.





* من الأقرب من وجهة نظرك للتأهل للمباراة النهائية ؟

من الصعب تحديد ذلك لوجود أكثر من منتخب ذات تاريخ ومع وجود لاعبين متميزين على مستوى عالي ولكن أرشح المنتخب المصري نظرا لأن مصر هي الدولة المنظمة ومن المنتظر حضور كبير للجمهور وأتمنى ان يكون الطرف الثاني منتخب نيجيريا.

* ما رأيك في المنتخب المصري؟

منتخب مصر فريق عريق وله تاريخ كبير بالبطولة وتنظيم البطولة على ملعبه سوف يعطيه حظوظ أكبر للفوز بالبطولة مع وجود أكثر من لاعب محترف بالدوريات الأوروبية أبرزهم محمد صلاح أحسن لاعب في افريقيا، والحاصل مؤخراً على لقب دوري الأبطال الأوربي، وسيكون قادرا على قيادة الفراعنة للقب.

* ترشح من للفوز بالدوري المصري ؟

اتمنى فوز نادى الزمالك لأنه بيتي الثاني ولكن أعلم قوة النادي الأهلي.