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"عبد الهادي": العمل على قانون التأمين الاجتماعي المنتظر صدوره بعد عرضه على مجلس الوزراء

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:01 م
عبد الهادي: العمل على قانون التأمين الاجتماعي المنتظر صدوره بعد عرضه على مجلس الوزراء
سامي عبدالهادي
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آيات عامر
 
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قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إنه يتم العمل على قانون التأمين الاجتماعي الذي سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تنظيم حملة إعلانية ومنظومة آلية تسمح للعامل من تسجيل بياناته على قاعدة الاشتراكات.

وأكد عبدالهادي في تصريح إلى "الفجر"، أن التكلفة السنوية تقدر بمبلغ 28 مليارا و100 مليون جنيه مصري، بإجمالي 9 ملايين و900 ألف مستفيد.

وأشار إلى أنه يجب على الشباب الخريجين حديثا كتابة جهة العمل بالبطاقة الشخصية للحصول على التأمين الاجتماعي، مشددا على أهمية التصديق بالبطاقة من جهة العمل.

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