"التجارة الداخلية": منطقتان لوجيستيتان في الوادي الجديد "للتمور والموالح" باستثمارات 3 مليارات جنيهات





وقّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مذكرة تفاهم مع محافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء منطقتين لوجيستيتين واحدة للتمور علي مساحة ٥٠ فدانا والآخرى للموالح علي مساحة ٥٠ فدانا.





وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في زراعة النخيل وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم تضم 2 مليون و500 ألف نخلة علي أرض الوادي الجديد.





وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يتولى جذب وتوطين استثمارات محلية وأجنبية من خلال إنشاء منطقة لوجيستية خاصة بالتمور وأخرى بالموالح باستثمارات إجمالية تتعدى ٣ مليارات جنيه في مشروعات تنموية وتكاملية فى قطاع التجارة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ الوادي الجديد بزيادة عدد النخل من 2,5 مليون إلي 5 مليون نخلة ما يتطلب إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لحفظ وتخزين وتعبئة كميات التمور الإضافية خلال الفترة المقبلة .





وأضاف "عشماوي"، إن الجهاز سوف يضع محافظة الوادي الجديد فى مقدمة المحافظات التي سيتم طرحها للمستثمرين قريبا ، حيث سيتم طرح 5 فرص استثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري بمحافظات (الوادي الجديد- البحر الأحمر - جنوب سيناء في منطقة الطور - السويس- كفر الشيخ ).





وأوضح مساعد أول وزير التموين للإستثمار، أنه في إطار استراتيجية تطوير التجارة الداخلية بمصر وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، قام ممثلي الجهاز بعمل العديد من الزيارات الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد للتعرف على تيبوغرافية المنطقة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا أن وفدا من كبرى الشركات اليونانية العاملة، أبدى رغبته في استزراع آلاف الأفدنة في الموالح، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية متخصصة فى التمور.





وقال رئيس الجهاز ، أنه على الرغم من تميز مصر بمنتجات زراعية وصناعية متفردة ومتميزة لها شهرة واسعة النطاق، وتنتج فى مناطق محددة على الخريطة المصرية، فإنه لم يتم حتى الآن تسجيل تلك المنتجات عالميا مرتبطا بإسم تلك المناطق، وهو مايعرف عالميا بـ "المؤشر الجغرافى للمنتج"، الذى يعطى هذا المنتج دفعة تسويقية وشهرة عالمية أكبر.





وتابع عشماوي ، أن وزارة التموين تدرس حاليا تسجيل مجموعة من المنتجات المصرية كالتمور والعنب والزيتون والتين كأول حزمة في منظومة المؤشرات الجغرافية، التي يتم تدشينها حاليا بجهاز تنمية التجارة، لتكون منتجات ذات قيمة اقتصادية وتصديرية مضافة مرتبطة بمنشأها الأصلي.





وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنطقة اللوجستية المتخصصة في صناعة التمور من تعبئة وتغليف وتخزين وتعتبر خطوة على طريق التنمية فى المحافظة ، موضحا أن المنطقة اللوجستية ستقام بالقرب من المطار، وستضم أماكن لتخزين وتعبئة، وحفظ التمور، واستقبال المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.





وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة لديها الآن نحو 2.2 مليون نخلة ونستهدف زياداتها إلى 5 ملايين نخلة خلال السنوات الخمس المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وزيادة عمليات التصنيع والقيمة المضافة، منوها بأنه رغم أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور إلا أن نسبة التصدير مازالت ضئيلة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.





وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتي في إطار رؤية تنموية لتطوير المحافظة، لافتا إلى أن حجم استثمارات المحافظة يبلغ حاليًا نحو 30 مليار جنيه في مجال البنية التحتية والطرق.





وفي سياق متصل تابع عشماوي ، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بطرح 8 فرص استثمارية بمحافظات (المنوفية- الدقهلية- الشرقية- الغربية- البحيرة- الأقصر- الفيوم- قنا) على مساحة إجمالية 316 فدانا باستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه، توفر فرص عمل تتعدى 120 ألف فرصة عمل وسيكون مردودا على الجهاز، لافتا إلى أن الجهاز استطاع تحقيق إيرادات لأول مره بلغت 250 مليون جنيه مقارنة بخسائر جنيه خلال الفترة السابقة.





وأشار عشماوي إلى وجود مفاوضات حثيثة مع إحدى الشركات اليونانية لاستزراع مساحة عشرة آلاف فدان من الموالح إضافة إلى إقامة مصنع لعصر الموالح ومنطقة أخرى لوجيستية لفرزها وتعبئة وتصديرها الي أوروبا.





وأوفدت الشركة اليونانية خبراء لها في صناعة الموالح واستزراعها وتصنيعها لزيارة محافظة الوادي الجديد أكثر من مرة لوضع تصور شامل لإقامة منطقة زراعية وصناعية وتجارية ولوجيتسية متكاملة لزراعة وتصنيع وتخزين الموالح .





وأشار عشماوي إلى أن المهندس مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء, استقبل رئيس الشركة وقياداتها لحثهم علي الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.







