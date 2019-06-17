ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"جنوب الوادي" بقنا تناقش إعلان نتائج الكليات والمشاركة في مسابقة "أفضل جامعة"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:04 م
جنوب الوادي بقنا تناقش إعلان نتائج الكليات والمشاركة في مسابقة أفضل جامعة
اللقاء
Advertisements
طباعة
بسام عبدالحميد
 
Advertisements
اجتمع الأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، بمجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للوقوف على آخر المستجدات في أعمال الامتحانات.

وصرح نائب رئيس الجامعة، بأن المجلس ناقش كافة الموضوعات التي تخص التعليم والطلاب وانه طالبهم بتوجيهات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، بسرعة إظهار النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة بكل كليات الجامعة.

وتابع أنه تم مناقشة الانتهاء من وضع الجداول الدراسية، ويتم إعلانها للطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد، كما ناقش المجلس الإعلان الذي تم عن مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، وضرورة حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور