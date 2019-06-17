"جنوب الوادي" بقنا تناقش إعلان نتائج الكليات والمشاركة في مسابقة "أفضل جامعة"



وصرح نائب رئيس الجامعة، بأن المجلس ناقش كافة الموضوعات التي تخص التعليم والطلاب وانه طالبهم بتوجيهات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، بسرعة إظهار النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة بكل كليات الجامعة.



وتابع أنه تم مناقشة الانتهاء من وضع الجداول الدراسية، ويتم إعلانها للطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد، كما ناقش المجلس الإعلان الذي تم عن مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، وضرورة حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية.



اجتمع الأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، بمجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للوقوف على آخر المستجدات في أعمال الامتحانات.