لأول مرة.. "القومي للترجمة" يُطلق جائزة للترجمة عن الصينية بالمشاركة مع المركز الثقافي الصيني

‎يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، جائزة للترجمة عن الصينية بالتعاون مع المركز الثقافى الصينى بالقاهرة وتعلن تفاصيل المسابقة من خلال مؤتمر صحفى يعقد فى الثانية عشر من ظهر غدا الثلاثاء الموافق 18 يونيو،وذلك بمقر المركز القومى للترجمة،بحضور كل من الأستاذ الدكتور انور مغيث مدير المركز القومى للترجمة، المستشار الثقافى الصينى ومدير المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، الكاتب شى ايفنغ وهو مؤلف العمل المطروح لمسابقة الترجمة والكاتب الصينى خا هونغ مدير مركز أدب الأنترنت باتحاد الكتاب الصينيين.

‎وفى تصريح للأستاذ الدكتور أنور مغيث قال: "فى اطار سعى المركز القومى للترجمة الى خلق جيل جديد من شباب المترجمين ،رأى المركز ضرورة إطلاق هذه الجائزة تشجيعا للشباب للترجمة عن الصينية والتى لايزال الترجمة عنها محدودا حتى الان –مقارنة باللغات الاخرى- وقد تم الاعداد لهذه الجائزة على مدار شهور قبل طرح هذه المسابقة،وبمجرد الحصول على حقوق ترجمة العمل موضوع المسابقة ،تم الاتفاق على موعد إطلاق الجائزة".