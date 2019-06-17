"ببصمة المدير".. تعرف على طريقة دخول مخازن متحف الحضارة

أكدت منال غنام، مديرة مخازن بالمتحف القومي للحضارة، إنه لا سبيل لدخول مخازن المتحف إلا ببصمة إصبع مدير المخزن المباشر.

وأضافت غنام أن الباب إضافة للبصمة يفتح بمفتاح خاص ويغلق بشكل أتوماتيكي خلال دقيقة ونصف، وهي الفترة التي يستغرقها فتح باب ثان قبل الوصول لمحتويات المخزن.





وأشارت إلى أن مخازن المتحف على 7000 متر وعددها 11 مخزن مقسمة حسب المادة الخام.





وأضافت أن منطقة البدروم التي بها المخازن بها 300 كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة والمخازن مزودة بكاميرات نهارية وليلية.





وجاء ذلك أثناء جولة تفقدية لوزير الآثار بالمتحف القومي للحضارة للوقوف على آخر التطورات به تمهيدًا لافتتاحه خلال عام 2019.





والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.





والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.