بسبب الحشيش.. النيابة الإدارية بالشرقية تحيل 6 موظفين بالتضامن الاجتماعي للتأديبية
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:56 م
سمر السيد_اسلام علي
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أحالت النيابة الإدارية بالشرقية، 6 موظفين بمديرية التضامن الاجتماعى، للمحاكمة التأديبة، بتهمة تعاطي حشيش وبانجو.
وكانت الأجهزة المعنية شنت حملة لتوقيع الكشف الطبي على الموظفين تنفيذذا لتعليمات رئيس الجمهورية للكشف على الموظفين متعاطي المواد المخدرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 7 موظفين تبين تعاطيهم لمواد مخدرة مثل الحشيش والبانجو.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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