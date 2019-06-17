بسبب الحشيش.. النيابة الإدارية بالشرقية تحيل 6 موظفين بالتضامن الاجتماعي للتأديبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 موظفين تبين تعاطيهم لمواد مخدرة مثل الحشيش والبانجو.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أحالت النيابة الإدارية بالشرقية، 6 موظفين بمديرية التضامن الاجتماعى، للمحاكمة التأديبة، بتهمة تعاطي حشيش وبانجو.وكانت الأجهزة المعنية شنت حملة لتوقيع الكشف الطبي على الموظفين تنفيذذا لتعليمات رئيس الجمهورية للكشف على الموظفين متعاطي المواد المخدرة.