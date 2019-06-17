مارادونا يسب ميسي ورفاقه

فتح الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا النار على منتخب الأرجنتين بعد الهزيمة بهدفين أمام كولومبيا في الجولة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.









وقال مارادونا في تصريحات لشبكة "TyC Sports" التليفزيونية الأرجنتينية: "ماذا تبقى من شخصية منتخب الأرجنتين التي تم بناؤها على مدار سنوات طويلة من العرق".









وعبر مارادونا عن حزنه الشديد بألفاظ خارجة لميسي ورفافه قائلًا: "الآن يمكن لمملكة تونجا الصغيرة، أن تفوز علينا بسهولة فهؤلاء اللاعبون أضاعوا هيبة منتخب الأرجنتين.. أتذكر عندما كنا في بيرو أنهم كسروا كل أجزائي ولم نخسر".









وتابع مارادونا: "لقد أهين قميص المنتخب الأرجنتيني من هؤلاء اللاعبين فأي فريق صغير يمكن أن يفوز علينا بكل سهولة".















