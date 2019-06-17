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مارادونا يسب ميسي ورفاقه

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:48 م
مارادونا يسب ميسي ورفاقه
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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فتح الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا النار على منتخب الأرجنتين بعد الهزيمة بهدفين أمام كولومبيا في الجولة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.


وقال مارادونا في تصريحات لشبكة "TyC Sports" التليفزيونية الأرجنتينية: "ماذا تبقى من شخصية منتخب الأرجنتين التي تم بناؤها على مدار سنوات طويلة من العرق".


وعبر مارادونا عن حزنه الشديد بألفاظ خارجة لميسي ورفافه قائلًا: "الآن يمكن لمملكة تونجا الصغيرة، أن تفوز علينا بسهولة فهؤلاء اللاعبون أضاعوا هيبة منتخب الأرجنتين.. أتذكر عندما كنا في بيرو أنهم كسروا كل أجزائي ولم نخسر".


وتابع مارادونا: "لقد أهين قميص المنتخب الأرجنتيني من هؤلاء اللاعبين فأي فريق صغير يمكن أن يفوز علينا بكل سهولة".




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