شرط مهم للتسجيل في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، عن شرط مهم يجب معرفته قبل التسجيل في برنامج حساب المواطن، وهذا الشرط هو أن يكون المستفيد الرئيسي من البرنامج سعودي الجنسية.





وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن لغير المواطنين التسجيل في البرنامج كمستفيد أساسي من الدعم، لافتاً إلى أنه من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية.





جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مقيم بشأن مدى إمكانية انضمامه إلى البرنامج وحصوله على الدعم.





يُذكر أن حساب المواطن بدأ في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم عن الدفعة الـ 19 لشهر يونيو من العام الجاري.





ويعتبر الموقع الرسمي لتسجيل حساب المواطن 1440 برنامج سعودي وطني أنشئ خصيصًا لحماية المواطن والأسر السعودية من الأثآر المباشر وغير المباشر المتوقعة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والتي تستهدف المملكة العربية السعودية اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون لها أثر كبير على الحياة المعيشية للمواطن السعودي، قد تتسبب بعبء إضافي كبير على بعض فئات المجتمع.

كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً والمستحقة للدعم، وذلك بالطريقة والأسلوب الذي يؤدي إلى الاستهلاك الرشيد، وحساب المواطن يضمن إلى حد كبير توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل، وذلك للفئات المستحقة لهذا الدعم، وذلك من خلال توفير الدعم كبدل نقدي، يتم تحويله مباشرة للمستفيدين المستحقين للدعم.







