طهطا يجدد لـ3 لاعبين استعدادا للممتاز ب

نجح مجلس إدارة نادي طهطا في تحديد التعاقد ل 3 لاعبين للإستمرار بصفوف الفريق للموسم الجديد وهم :-محمود جميل مدافع الفريق لموسمين، ولاعب خط الوسط عبد العال الزقازيقي لمدة موسمين، وعلي رشاد الظيهر الأيمن من أبناء النادي.



