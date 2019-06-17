طهطا يجدد لـ3 لاعبين استعدادا للممتاز ب
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:49 م
سارة سالم
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نجح مجلس إدارة نادي طهطا في تحديد التعاقد ل 3 لاعبين للإستمرار بصفوف الفريق للموسم الجديد وهم :-محمود جميل مدافع الفريق لموسمين، ولاعب خط الوسط عبد العال الزقازيقي لمدة موسمين، وعلي رشاد الظيهر الأيمن من أبناء النادي.
وقال هيثم جمعه أن مجلس الاداره برئاسه الدكتور عادل حلمي يقوم بضم مجموعة من اللاعبين المميزين للدخول بقوة في الموسم المقبل في دوري الممتاز ب والعمل على المنافسة وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.
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