إعلان موعد قرعة تصفيات كأس العالم وآسيا.. و"الأخضر" في المستوى الأول

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019 موعداً لقرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.





ويأتي المنتخب السعودي في المستوى الأول، وذلك وفقاً لمركزه في أحدث تصنيف شهري للاتحاد الدولي FIFA.





ويشارك في الدور الثاني 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 حتى 9 يونيو 2020م.





وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ 14 يونيو حيث ضمّ المستوى الأول منتخبات: السعودية، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، والإمارات، والصين، والمستوى الثاني منتخبات: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن، وفي المستوى الثالث منتخبات: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين، وضم المستوى الرابع منتخبات: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا، وفي المستوى الخامس منتخبات: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، ماكاو أو سريلانكا.



